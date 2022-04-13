التربية تكشف تطورات صرف رواتب معلمي الإضافي لشهر آذار الماضي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشفت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات تطورات صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي لشهر آذار الماضي.

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وقالت قبيلات في حديث لـ"الوكيل الإخباري" إن الوزارة بدأت صرف الرواتب، فيما تعمل الآن على استكمال الصرف لباقي المعلمين الجدد قبل نهاية نيسان الجاري.



وفي سياق متصل أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تسريع آلية صرف رواتب معلمي الإضافي بحيث يتم استلامها مع بداية كل شهر خلال الأيام القادمة.



ودعت قبيلات معلمي الإضافي الجدد للفصل الدراسي الحالي إلى إصدار "بطاقة الصرف الإلكترونية" لاستلام مستحقاتهم بشكل سهل وميسر من خلال البنوك.

