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الثلاثاء، 21-09-2021 10:54 م

التربية تكرم الطالب الفائز بلقب بطل تحدي القراءة العربي

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - كرم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبو قديس، اليوم الثلاثاء، الطالب عبدالله أبو خلف، الفائز بلقب "بطل تحدي القراءة العربي"، في دورته الخامسة، مهنئا الطالب وزملائه الطلبة ومعلميه وأسرته بهذا الإنجاز.

وأشار الدكتور أبو قديس إلى أن مثل هذا الفوز الذي يضاف إلى الرصيد الحافل بالإنجازات لطلبتنا ومعلمينا على المستوى العربي والإقليمي والعالمي؛ يشكل فخرا لنظامنا التعليمي.

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مؤكدا حرص الوزارة على تنمية ودعم مثل هذه المواهب، التي تحظى بكل اهتمام في مدارسنا، من خلال توفير البيئة الحاضنة للإبداع والتميز وتعزيز الدافعية للمنافسة، والكشف عن المواهب وصقلها ورعايتها.

 

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