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الأربعاء، 08-09-2021 03:11 م

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومديرية الثقافة العسكرية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم مع مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الركن علي الدعجة العلاقات التعليمية والأكاديمية والطلابية بين الجامعة والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وبين الدكتور السالم، في بيان للجامعة اليوم الأربعاء، الدور الريادي التعليمي الذي تقدمه مديرية الثقافة العسكرية في تنفيذ بنود ومحاور المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين، مبدياً فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها الجيش العربي في مجالات التعليم والتدريب والتثقيف المجتمعي، والأزمات والتعامل مع الظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ باحترافية وكفاءة.

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