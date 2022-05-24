التربية تكرم الفائزين بمسابقة مبادرة الموهوبون العرب

الوكيل الاخباري - كرم وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، عددا من الطلبة الفائزين بمسابقة مبادرة "الموهوبون العرب"، ومنسق المبادرة، مهنئا مدارسهم ومعلميهم وذويهم بهذا الإنجاز.



وأعرب الدكتور عويس عن سعادته بلقاء نخبة من الطلبة الموهوبين، داعيا الإدارات المعنية في الوزارة ومديريات التربية والتعليم والإدارات المدرسية إلى تفعيل الخطط والبرامج النوعية في مجال التميز والإبداع ومأسسة هذا المجال المهم في العملية التعليمية، وصولا إلى توفير بيئة داعمة وحاضنة تواكب المستجدات والتطور المتسارع عالميا.

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