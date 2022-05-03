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الثلاثاء، 03-05-2022 04:59 م

تعميم من وزارة التربية على جميع المدارس بشأن دوام الطلبة

مدرسة


الوكيل الاخباري - اكد الناطق الرسمي في وزارة التربية والتعليم احمد المساعفة ان الوزارة انتهت من تطوير منصة درسك واصبح بامكان الطلبة متابعة التعليم عن بعد بواسطة منصة jolearn.
 
وبين المساعفة في تصريحات صحفية ان دوام ايام السبت من كل اسبوع سيكون حسب التواريخ المحددة ادناه وسيتم رصد الحضور والغياب من خلال المديريات والمدارس ، وفق تعميم على المديريات والمدارس بمتابعة حضور وغياب الطلبة : 

يوم السبت      ٢٠٢٢/٥/١٤ 
يوم السبت      ٢٠٢٢/٥/٢١ 
يوم السبت      ٢٠٢٢/٥/٢٨ 
يوم السبت      ٢٠٢٢/٦/٤ 
يوم السبت      ٢٠٢٢/٦/١١

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