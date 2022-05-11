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الأربعاء، 11-05-2022 11:00 م

افتتاح ملتقى الوسائل التعليمية بالبادية الشمالية الغربية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قال مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور علي المزاودة ان المديرية تسعى لتوفير غرف مصادر التعليم في جميع مدارسها وايجاد البيئة المناسبة للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم .

واضاف المزاودة خلال الملتقى الثاني للوسائل التعليمية لغرف صعوبات التعلم ، والذي إقامته مدرسة ثغرة الجب الثانوية للبنات بالتعاون مع قسم التعليم العام اليوم الأربعاء،ان المديرية تسعى لتوفير الوسائل التعليمية لغرف صعوبات التعلم لضمان تلقي جميع الطلاب المهارات الأساسية والحياتية ، ودمجهم مع الطلبة في الغرفة الصفية .

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