الخميس 12-05-2022
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العجارمة يؤكد أهمية الشراكة مع جميع القطاعات لمواجهة تحديات قطاع التعليم
وزير السياحة يلتقي المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية
الشبول يعزي السعايدة باستشهاد أبو عاقلة
الاقتصاد الرقمي تنهي حملتها الخيرية للعام السادس على التوالي
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أخبار الشركات
جهاز MatePad T8HUAWEI اللوحي الجديد: قدرات عالية... أداء مميز... وتجربة عرض غامرة
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شركة سنيورة للصناعات الغذائية تحقق صافي أرباح بقيمة 2.35 مليون دينار أردني في الربع الاول من العام 2022
هواوي تطلق حاسوبيْ HUAWEI MateBook D 14 | D 15 المحموليْن مع معالج Intel في الأردن
كورونا
كورونا
الصحة العالمية: وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز عتبة المليونين