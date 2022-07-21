التربية تكشف عن موعد الدفعة الأولى من تعيينات المعلمين

الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى القبيلات، أن الوزارة ستعلن عن الدفعة الأولى من تعيينات المعلمين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.



وأضافت القبيلات في تصريح صحفي، أن الملفات التي سيتم انهاؤها ستشمل التنقلات الخارجية للمعلمين وأسس اختيار مديري المدارس ومساعديهم وامتحانات التعليم الإضافي.



وبينت، أن الدفعة الأولى من المعلمين الجدد الذين سيتم تعينيهم ستشمل الناجحين في الامتحانات التنافسية التي أجراها ديوان الخدمة المدنية في الأعوام 2019 - 2021، من التخصصات التي رفعتها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا وبالأعداد التي تتناسب مع احتياجات كل لواء.

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