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الثلاثاء، 26-07-2022 01:40 م

التربية تكشف مواعيد نتائج امتحانات البرامج الأجنبية

تخرج


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قالت مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال أبو ردن إن امتحانات" ACT" شهادة دبلوم الثانوية الأمريكية تعقد 7 مرات  خلال العام الأكاديمي .

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وأضافت أبو ردن اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن آخر امتحانات في " ACT Subject tests" عقدت يومي 22 و23 تموز 2022 الماضيين .


ونوهت أبو ردن أن إعلان النتائج في فترة من أسبوع إلى 8 أسابيع بعد انتهاء الامتحان .


أما حول نتائج البرنامج البريطاني قالت إن إعلان نتائج امتحانات البرامج البريطانية لهيئة امتحانات كامبردج الدولية لمستويات "A level" سيكون بـ 11 آب المقبل.


وأضافت أبو ردن أن نتائج كامبردج "IGCSE " ستعلنها شركة بيرسون اديكسيل لمستويات A level في تاريخ 18 آب المقبل.

أما نتائج بيرسون اديكسيل لمستوى "IGCSE "ستعلن بتاريخ 25 آب المقبل .
علماً أن النتائج تصدر دولياً وتعادل شهادة الثانوية العامة في المملكة.


 




 

 


 

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