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الأربعاء، 09-11-2022 01:40 م

التربية تناقش تطوير امتحان التوجيهي

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الوكيل الاخباري- ناقشت لجنة التخطيط المركزي في وزارة التربية والتعليم عددا من المواضيع التربوية تضمنت، تطوير امتحان الثانوية العامة والسلم التعليمي والخطة الدراسية وأسس اختيار معلمي التعليم الإضافي في المؤسسات الحكومية ومسودة بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بفريق التعليم الدامج وتعليمات معدلة لتعليمات رياض الأطفال الحكومية.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، وبحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ومديري الإدارات في الوزارة.


وأكد الدكتور محافظة، أهمية تطوير امتحان الثانوية العامة انسجاما مع سعي الوزارة لتطوير العملية التعليمية بمختلف جوانبها، مشيرا إلى أن تطوير الامتحان يسير بشكل متواز مع تطوير المناهج و تدريب المعلمين، ومراجعة سلم التعليم والخطة الدرسية، وبأن يرتكز إلى تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها سابقا، مركزا على ضرورة استخدام التكنولوجيا والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وصولا إلى امتحان يتقدم له الطلبة وفق معايير العدالة والموضوعية الشفافية.


واشار الى أهمية تطوير التعليم المهني باعتباره رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني والتشغيل وحل لمشكلة البطالة، مؤكدا ضرورة ان تتم عملية التطوير بناء على الحاجات الفعلية لسوق العمل، ووفقا لنظرة استشرافية للتطور المتسارع في هذا المجال، بما يضمن بناء جيل مؤهل ومدرب قادر على المنافسة إقليميا وعالميا.
وبين الوزير ضرورة تعزيز دور المشرف التربوي لتمكينه من أداء المهام التي يضطلع بها، مشيرا إلى تكامل الأدوار بين جميع أركان العملية التعليمية التي يعتبر المعلم المحور 

 




 

 


 

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