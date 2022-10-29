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السبت، 29-10-2022 04:24 م

تفاصيل تعديل دوام المدارس بالاردن بدءً من يوم غد الأحد

المدارس


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت وزارة التربية والتعليم تذكيرا بالمواعيد الجديدة لدوام طلبة المدارس، بدءً من يوم غد الأحد 30 تشرين الاول 2022.

وتاليا نص المنشور:

#الدوام_المدرسي،..
بدءًا من يوم غدٍ الأحد (30) تشرين أوَّل 2022،
وحتى يوم الأحد (2) نيسان 2023..
.
🟡في مدارس #الفترة_الواحدة:
🔹طابور الصَّباح: ( 8:15 ) صباحًا، 
🔹الحصة الأولى: ( 8:30 ) صباحًا،
🔹مدَّة الحصَّة ( 45 ) دقيقة.
.
في مدارس الفترتين:
🟡#الفترة_الصباحيَّة
🔹طابور الصَّباح: ( 8:15 ) صباحًا، 
🔹الحصة الأولى: ( 8:30 ) صباحًا،
🔹مدَّة الحصَّة ( 35 ) دقيقة.
.
🟡#الفترة_المسائيَّة
🔹طابور الصَّباح: ( 12:50 ) صباحًا، 
🔹الحصة الأولى: ( 13:00 ) ظهرًا،
🔹مدَّة الحصَّة ( 35 ) دقيقة.
.
✅تفتح المدارس أبوابها عند الساعة ( 7:45 ) دقيقة
.

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