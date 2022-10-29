تفاصيل تعديل دوام المدارس بالاردن بدءً من يوم غد الأحد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت وزارة التربية والتعليم تذكيرا بالمواعيد الجديدة لدوام طلبة المدارس، بدءً من يوم غد الأحد 30 تشرين الاول 2022.



وتاليا نص المنشور:



#الدوام_المدرسي،..

بدءًا من يوم غدٍ الأحد (30) تشرين أوَّل 2022،

وحتى يوم الأحد (2) نيسان 2023..

.

🟡في مدارس #الفترة_الواحدة:

🔹طابور الصَّباح: ( 8:15 ) صباحًا،

🔹الحصة الأولى: ( 8:30 ) صباحًا،

🔹مدَّة الحصَّة ( 45 ) دقيقة.

.

في مدارس الفترتين:

🟡#الفترة_الصباحيَّة

🔹طابور الصَّباح: ( 8:15 ) صباحًا،

🔹الحصة الأولى: ( 8:30 ) صباحًا،

🔹مدَّة الحصَّة ( 35 ) دقيقة.

.

🟡#الفترة_المسائيَّة

🔹طابور الصَّباح: ( 12:50 ) صباحًا،

🔹الحصة الأولى: ( 13:00 ) ظهرًا،

🔹مدَّة الحصَّة ( 35 ) دقيقة.

.

✅تفتح المدارس أبوابها عند الساعة ( 7:45 ) دقيقة

.

اضافة اعلان