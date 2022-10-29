تفاصيل تعديل دوام المدارس بالاردن بدءً من يوم غد الأحد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت وزارة التربية والتعليم تذكيرا بالمواعيد الجديدة لدوام طلبة المدارس، بدءً من يوم غد الأحد 30 تشرين الاول 2022.
وتاليا نص المنشور:
#الدوام_المدرسي،..
بدءًا من يوم غدٍ الأحد (30) تشرين أوَّل 2022،
وحتى يوم الأحد (2) نيسان 2023..
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🟡في مدارس #الفترة_الواحدة:
🔹طابور الصَّباح: ( 8:15 ) صباحًا،
🔹الحصة الأولى: ( 8:30 ) صباحًا،
🔹مدَّة الحصَّة ( 45 ) دقيقة.
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في مدارس الفترتين:
🟡#الفترة_الصباحيَّة
🔹طابور الصَّباح: ( 8:15 ) صباحًا،
🔹الحصة الأولى: ( 8:30 ) صباحًا،
🔹مدَّة الحصَّة ( 35 ) دقيقة.
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🟡#الفترة_المسائيَّة
🔹طابور الصَّباح: ( 12:50 ) صباحًا،
🔹الحصة الأولى: ( 13:00 ) ظهرًا،
🔹مدَّة الحصَّة ( 35 ) دقيقة.
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✅تفتح المدارس أبوابها عند الساعة ( 7:45 ) دقيقة
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