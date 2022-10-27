تعديل دوام المدارس بالاردن اعتباراً من الاحد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق على المدارس حول بداية دوامها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/10/30 ولغاية 2023/4/2 ، بعد قرار الحكومة تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.



وبحسب التعميم فانه واعتباراً من الاحد 30/10/2022، وحتى الاحد 2/4/2023 فان دوام المدارس سيصبح على النحو التالي:



*الفترة الواحدة :

الطابور الصباحي في 8:15 والحصة الاولى 8:30 ومدة الحصة 45 دقيقة.



* الفترتين



** الفترة الصباحية:



الطابور الصباحي 8:15 والحصة الاولى 8:30 ومدة الحصلة 35 دقيقة



** الفترة المسائية : الطابور الساعة 12:50 ، والحصة الاولى الساعة 1:00 ومدة الحصة 35 دقيقة



* تفتح المدارس ابوابها لاستقبال الطلبة في الساعة 7:45

اضافة اعلان