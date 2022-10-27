تعليق دوام مدرسة وتحويل التعليم عن بعد في الطفيلة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكدت مديرة التربية والتعليم لتربية الطفيلة لبنى حجاج اليوم الخميس اخلاء مدرسة بلاط الشهداء الأساسية المختلطة وتحويل التعليم عن بعد للطلبة.



وقالت حجاج لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم تعليق الدوام في المدرسة وتحويل الدوام عن بعد لظهور تشققات و تصدعات في أحد الأعمدة في عدد من الغرف الصفية.



ونوهت إلى أن سيبقى التعليم عن بعد لحين استلام المدرسة الجديدة، حيث من المقرر استلامها الأسبوع المقبل.



واشارت إلى ان قرار تحويل التعليم عن بعد جاء حرصا من الوزارة على سلامة الطلبة و الكادر التعليمي في المدرسة حيث أن عددهم ما يقارب 450 طالبا.



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