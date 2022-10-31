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الإثنين، 31-10-2022 11:58 ص

التربية: اعلان برنامج امتحانات تكميلية التوجيهي خلال أيام

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إن صدور برنامج امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة سيكون الأسبوع القادم على أبعد حد.اضافة اعلان


وقال كنانة لـ "الوكيل الإخباري" إن التربية بمرحلة اعداد البرنامج لامتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة وسيعرض الجدول على لجنة الامتحانات العامة لاقراره والاعلان عنه بشكل رسمي.

وبين أن عقد الامتحان التكميلي سيبدأ اواخر شهر كانون الأول القادم.

وأشار إلى أن نمط أسئلة الامتحان سيكون كما هو دون إجراء اي تغيير .

وكان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة بين أن 96 ألف طالب سجلوا للدورة التكميلية.

 




 

 


 

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