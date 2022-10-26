تعميم هام من وزارة التربية على جميع المدارس

الوكيل الإخباري- عممت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها في الميدان بضرورة استكمال استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير البيئة المدرسية الآمنة ومتطلبات السلامة العامة وإجراء الصيانة اللازمة حرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

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ودعت الوزارة إلى ضرورة التأكد من صلاحية المدافئ وخزانات الوقود وجاهزيتها للاستعمال في الوقت المناسب، وعدم تكليف الطلبة بجمع التبرعات لغايات التدفئة أو اشعال المدافئ أو تنظيفها أو نقلها من غرفة إلى أخرى حفاظاً على سلامتهم، ووضع المدافئ في أماكن آمنة وبعيدة عن مناطق مرور الطلبة وتجنيبهم العبث بها.



وشددت الوزارة على أهمية تفقد أماكن تصريف المياه على أسطح المدارس وساحاتها وشبابيك وأبواب الغرف الصفية، وتفقد البوابات الرئيسة والخارجية، والتأكيد على جاهزية طفايات الحريق وصلاحية تعبئتها بما يحقق السلامة العامة داخل الغرف الصفية ومحيط المدرسة.