التربية تنفي نجاح طالب توجيهي تم حرمانه

الوكيل الإخباري - أوضح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، ما أثير على منصات التواصل الاجتماعي بشأن رصد الوزارة لعلامات طالب محروم في نتائج امتحانات الثانوية العامة.

اضافة اعلان



وقال العجارمة، خلال تصريحات صحفية، إن ما نشر عار عن الصحة ويسعى إلى إفساد فرحة الأردنيين.



وبيّن، "هذا الأمر المؤسف نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولا أريد الدخول في تفاصيل الملاحقة لخبر عاري عن الصحة ويشوش نتائج الثانوية العامة ويفسد فرحة الأردنيين في مرحلة حرجة ومهمة".



ولفت إلى أنّ تعليمات الثانوية العامة تنص في حال إخراج الطالب ورقة الإجابة يحرم من المبحث ولكن في آخر دورتين للتوجيهي تم اعتماد الماسح الضوئي وورقة الأسئلة، مضيفا أن الطالب يقوم بتسليم ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي.



ونوه إلى أن الوزارة تمتلك حاليا بديل عن ورقة الإجابة يتمثل عبر ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي.



وأشار إلى أن الوزارة قامت برصد 3 حالات (جرش، والعاصمة، الكرك) إخراج لورقة الماسح الضوئي لتقوم بعد ذلك لجنة الامتحان العام بدراسة التعليمات من وجهة نظر قانونية التي تنص على حرمان الطالب من المبحث.



وبيّن، أن "الطلبة قد أجابوا على الأسئلة بشكل كامل ليتخذ في الوزارة قرار إيجابي وانساني لصالح الطلبة طالما نمتلك الإجابة كونه من حقهم نرصد العلامات وأن لا تكون الوزارة جزء من المشكلة ولا نعيق تقدم هؤلاء الطلبة".

