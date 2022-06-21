التربية تنهي ترتيبات امتحان التوجيهي والنتائج بنهاية آب

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

اضافة اعلان

أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم ، محمد كنانة، أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لامتحان الثانوية العامة الدورة الصيفية لعام 2022 "التوجيهي".وقال كنانة في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء إن موعد نتائج التوجيهي بعد شهر من انتهاء آخر امتحان علماً أن الامتحانات ستبدأ في 30 حزيران الحالي وتنتهي بتاريخ 25 تموز المقبل.وكان أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أكد أن التربية ستلتزم بأمر الدفاع بشأن لقاح كورونا منوها أنها لن تشدد على تلقي لقاح كورونا للطلبة المتقدمين للامتحان.ويبلغ عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة / الدورة الصيفية 205 آلاف طالب منهم 125 ألف طالب نظامي و 80 ألف طالب دراسة خاصة .