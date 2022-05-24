الثلاثاء 24-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الكرك : جلسة تعريفية بالمشاريع الاقتصادية والإنتاجية للشباب

توصية بحفز الإنتاج وتعزيز حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي

تغليظ عقوبة شخص كرَّر السرقة ورفعها للسجن 11 سنة

الاحتلال يتوغل شرق البريج وسط قطاع غزة

الصفدي: المنظومة الدولية أثبتت أنها هشة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزعبي والخضير والعويدي والعبابنة والزيادة

بريطانيا: لا نخطط لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

قرابة ربع مليار دينار دفعها الأردنيون على السفر في 4 اشهر

رويترز: محمد بن سلمان يزور الأردن قريباً

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة الدجاج والبيض ١٠ أيام

الثلاثاء، 24-05-2022 02:00 م

وزارة التربية والتعليم تعلن عن حاجتها لـ10 آلاف معلم

M63A8882


الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم وجيه عويس إن الوزارة لديها 4 آلاف شاغر للمعلمين، لكن الوزارة بحاجة إلى 10 آلاف معلم.

وأضاف عويس خلال اجتماع للجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الثلاثاء، أن النقطة الأهم لدى الوزارة هي تدريب وتأهيل المعلمين.

وتابع أن الوزارة ستطبق قوانين التوجيهي التركي على التوجيهي السوداني والمصري بعد إقبال الطلبة عليهما للحصول على شهادة الثانونية منهما.

وعن المدارس في الأردن، أشار إلى وجود 700 مدرسة مستأجرة، لافتا النظر إلى أن معظم المدارس لا تناسب البيئة التعليمية.

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202223154730677676207

الكرك : جلسة تعريفية بالمشاريع الاقتصادية والإنتاجية للشباب

FTg8DUfXwAERQJ6

تنشيط السياحة تشارك بمعرض الرياض الدولي السياحي

تفسير-رؤية-السرقة-في-المنام

تغليظ عقوبة شخص كرَّر السرقة ورفعها للسجن 11 سنة

y2k9tjhe2nPdEMJGqCy0JboQbO1djlu5Uf9VFpFX

رفع عقوبة شخص تسبب بالإيذاء عدة مرات لتصل إلى 4 سنوات

l0joceDz8acDdMrisiLtfFl0ddfmW0XNHhkEsqFW

الصفدي: المنظومة الدولية أثبتت أنها هشة

f

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزعبي والخضير والعويدي والعبابنة والزيادة

أخبار متعلقة
15858_large

مناهج جديدة لمباحث العلوم والرياضيات في "التوجيهي"

36a554a1-whatsapp-image-2021-02-09-at-12.57.02-pm

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك الاثنين - أسماء

0022

الأشغال تكشف موعد صرف مستحقات مقاولي مشروع الباص السريع

0L5A1677

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وزارة الخارجية

الأردن يعزي لبنان

عطلة

الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر السعيد