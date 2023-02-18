التربية توضح حول تعيين معلمين جدد

الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم، د. نجوى قبيلات، أن الوزارة ستقوم بتعيين (2700) معلم خلال العام الحالي، يضاف لهم بدل الإحالات إلى التقاعد والاجازات بدون راتب وعلاوات.



وأضافت قبيلات في تصريحات صحفية أن الوزارة وضعت خطة للتخلص من التعليم الاضافي، حيث تمّ تعيين ثلاثة آلاف معلم قبل عامين، وتعيين أربعة آلاف معلم العام الماضي، والعام الحالي سيتم تعيين (2700) معلم وصولا إلى العدد المطلوب.



وقالت قبيلات إن التعليم الاضافي لا يمكن الاستغناء عنه بشكل مطلق، حيث يكون هناك حاجة بدل الإجازات المرضية والأمومة وغيرها من الحالات، فيما سيتم احلال المعلمين المعينين بدل النقص الفعلي.

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