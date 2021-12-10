التربية توضح حول دوام الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس

الوكيل الإخباري - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، الجمعة، إن خيار الوزارة هو التعليم الوجاهي، لكن من المبكر الحديث عن الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ بعد نحو شهرين.

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وذكرت قبيلات، أن وزارة التربية والتعليم "جاهزة" لجميع الخيارات.



وأشارت إلى أن نسبة الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من اللقاح بين المعلمين والعاملين في قطاع التعليم وصلت إلى 96.1%.



وقالت إن "الجميع يراقب بحذر تزايد الحالات في المجتمع وهناك جهات مختصة (اللجنة الإدارية العليا) تراقب تزايد الحالات وفي لحظة معينة إن زاد الوضع عما كنا نتصور بالتأكيد يجب أن يكون هناك تفكير وموازنة بين ملف الصحة وملف التعليم وأيهما يجب أن يُقدم على الآخر".