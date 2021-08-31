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الثلاثاء، 31-08-2021 04:29 م

التربية: حصص ارشادية لكيفية تطبيق البروتوكول الصحي

المدارس


الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد مساعفة، إن الوزارة أنهت استعداداتها لاستقبال الطلبة في أول يوم دوام رسمي في المدارس الذي يبدأ يوم غد الأربعاء.

وأضاف مساعفة، أن الوزارة تجري اجتماعات شبه يومية مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوزير محمد أبوقديس يترأس اجتماعا للوقوف على آخر الأمور المتعلقة بالعودة الوجاهية، وفق المملكة.

وذكر “سيتجه يوم غد طلبة الصفوف الفردية إلى المدارس”، لافتا إلى وجود حصص ارشادية عن البروتوكول الصحي.

واعتبر ان يوم غد الأربعاء سيكون حافلا بالأنشطة التي تكفل عودة آمنة للمدارس.

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