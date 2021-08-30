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الإثنين، 30-08-2021 05:32 م

وزارة التربية : إيداع المستحقات المالية للمعلمين المشاركين في امتحان التوجيهي بالبنوك

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم على لسان ناطقها الإعلامي د.احمد المساعفة أنها ستقوم غدا الثلاثاء الموافق ٣١ / ٨ بإيداع المستحقات المالية للمعلمين المشاركين بالمراقبة في امتحان الثانوية العامة في البنوك.

وأكدت كذلك أن موعد صرف المستحقات المالية للمشتركين بعملية التصحيح والفرز سيتم تحديده لاحقا.

وأن الوزارة تثمن جهود جميع العاملين في امتحان الثانوية العامة لدورهم البارز في إنجاحه.

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