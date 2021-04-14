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الأربعاء، 14-04-2021 08:55 م

شرط وتم تعميمه

التربية : ضرورة اللقاح لمصححي امتحانات التوجيهي

وزارة-التربية
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - طلبت وزارة التربية والتعليم من مديري المديريات والمدارس لإبلاغ جميع المعلمين المعنيين في تصحيح دفاتر إجابات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2021، للتسجيل مباشرة على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا على منصة (VACCINE.J0).

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وخصّت الوزارة في تعميم الأربعاء، المعلمين المصححين لمباحث اللغتين العربية و الإنجليزية، والرياضيات، والرسم الصناعي، والمشرفين المختصين المعنيين في تصحيح هذه المباحث.


وأكدت الوزارة بحسب التعميم، ضرورة تسجيل المعلمين المعنيين على المنصة لأخذ المطعوم، مبينة أنه لن يسمح لأي منهم المشاركة في عملية التصحيح ما لم يتلق جرعتي المطعوم.

 

وكان "الوكيل الإخباري" قد نشر التعميم عصر اليوم ، إلا أنه هنالك تفاصيلا تم الحصول عليها مساء اليوم الأربعاء.

 

 

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