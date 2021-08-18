الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

250 منشأة أعادت فتح أبوابها بعد السماح بتقديم الأرجيلة

إغلاقات وإنذارات بحق منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في الزرقاء

التعليم العالي : لا تعديل على رسوم الساعات بالجامعات الرسمية

التربية: لا إصابات كورونا بين طلبة الفاقد التعليمي

وزير الداخلية : العمل الإنساني ثقافة مجتمعية وأحد ثوابت الاستراتيجية الوطنية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الفلكي مجاهد يوضح حول مؤشر يدل على تساقط الأمطار

الصوراني لـ الوكيل : مدارس خاصة قدمت خصومات لطلابها

بدء تقديم طلبات القبول الموحد غدا

إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك

الأربعاء، 18-08-2021 04:08 م

التربية: لا إصابات كورونا بين طلبة الفاقد التعليمي

طلبة 5


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس التي عادت لاستقبال الطلبة ضمن برنامج تعويض الفاقد التعليمي خالية من الإصابات بفيروس كورونا بعد إجراء فحوص عشوائية بين الطلبة حتى الأربعاء.

اضافة اعلان


وقالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات،  إنه “لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن في صفوف الطلبة الملتحقين ببرنامج الفاقد التعليمي بحسب الفحوص العشوائية التي تم العمل عليها مع انطلاق البرنامج”.


وأطلقت وزارة التربية في 15 آب/أغسطس الحالي، البرنامج؛ لتمكين الطلبة في الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر، من “المعارف والمهارات الأساسية التي سيبنى عليها تعلمهم اللاحق، والتهيؤ من أجل العودة إلى المدرسة” في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.


وينفذ البرنامج وجاهيا في المدارس كافة وسط تطبيق للاشتراطات الصحية من ارتداء كمامة وتباعد بين مقاعد الطلبة في الصف الواحد وإجراء فحوص عشوائية للكشف عن فيروس كورونا.


وعلى صعيد متصل، أكدت قبيلات أن “السبب في عدم تسليم كتب الصف الرابع والسابع هو تعطل خط إنتاج المطبعة التي تم التعاقد معها”، لكنها أشارت إلى أن الكتب ستكون متوافرة في مستودعات وزارة التربية مساء الأربعاء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
611d0265afe2b

250 منشأة أعادت فتح أبوابها بعد السماح بتقديم الأرجيلة

820211785043529625896

إغلاقات وإنذارات بحق منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في الزرقاء

توجيهي 2

التعليم العالي : لا تعديل على رسوم الساعات بالجامعات الرسمية

فرايه

وزير الداخلية : العمل الإنساني ثقافة مجتمعية وأحد ثوابت الاستراتيجية الوطنية

سهيل

الفلكي مجاهد يوضح حول مؤشر يدل على تساقط الأمطار

320216205516318468299

الصوراني لـ الوكيل : مدارس خاصة قدمت خصومات لطلابها

أخبار متعلقة
820217175746187930042

التربية تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلبة في المدارس

41934_large

التربية لا زالت بمرحلة التدقيق على علامات طلبة التوجيهي

20210401202942752

93 ألف عقد زواج لقاصرات خلال 10 سنوات في الأردن

7202124203857811600300

وزارة التربية تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

طلبة مع لوغو

وزير الصحة: عودة التعليم الوجاهي غير مرتبطة بتطعيم الأطفال

هواري 1

الهواري : نتجه لعودة آمنة ومستمرة للتعليم الوجاهي