التربية: لا إصابات كورونا بين طلبة الفاقد التعليمي

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس التي عادت لاستقبال الطلبة ضمن برنامج تعويض الفاقد التعليمي خالية من الإصابات بفيروس كورونا بعد إجراء فحوص عشوائية بين الطلبة حتى الأربعاء.

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وقالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، إنه “لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن في صفوف الطلبة الملتحقين ببرنامج الفاقد التعليمي بحسب الفحوص العشوائية التي تم العمل عليها مع انطلاق البرنامج”.



وأطلقت وزارة التربية في 15 آب/أغسطس الحالي، البرنامج؛ لتمكين الطلبة في الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر، من “المعارف والمهارات الأساسية التي سيبنى عليها تعلمهم اللاحق، والتهيؤ من أجل العودة إلى المدرسة” في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.



وينفذ البرنامج وجاهيا في المدارس كافة وسط تطبيق للاشتراطات الصحية من ارتداء كمامة وتباعد بين مقاعد الطلبة في الصف الواحد وإجراء فحوص عشوائية للكشف عن فيروس كورونا.



وعلى صعيد متصل، أكدت قبيلات أن “السبب في عدم تسليم كتب الصف الرابع والسابع هو تعطل خط إنتاج المطبعة التي تم التعاقد معها”، لكنها أشارت إلى أن الكتب ستكون متوافرة في مستودعات وزارة التربية مساء الأربعاء.

