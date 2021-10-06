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الأربعاء، 06-10-2021 04:15 م

التربية لـ الوكيل : التعليم الوجاهي في المدارس مستمر

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن الوزارة مستمرة في التعليم الوجاهي داخل اسوار المدارس، موضحا أن نسبة التزام المدارس بالبروتوكول الصحي للعودة الامنة للمدارس عالية.

واشار المساعفة لموقع الوكيل الاخباري أن الوضع الوبائي داخل المدارس مطمئن وتحت السيطرة ، مشيراً ان اصابة 2000 طالب منذ بداية العام الدراسي الحالي للان من أصل نحو 2 مليون طالب وطالبة يعد عددا قليلا.

 وبين المساعفة أنّ التعليم الوجاهي في المدارس مستمر ولا رجعة عنه ضمن معايير البروتوكول الصحي.

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