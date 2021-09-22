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الأربعاء، 22-09-2021 01:41 م

التربية لـ الوكيل: التربية الاعلامية ستكون ضمن مبحث الوطنية

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن التربية الاعلامية ما زالت غير واضحة الملامح.

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وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" إن التربية الاعلامية لن تكون في مبحث مستقل وانما ستكون جزء من مبحث التربية الوطنية.

 

وقال إن الوزارة تجري دراسات موسعة على أساسها يتم استنتاج آلية تدريسها.

 

وبين أنه لن يكون هنالك معلم مختص في التربية الاعلامية، وانما من المرجح أن تعقد الوزارة دورات متخصصة لمعلمي التربية الوطنية حتى تتمكن من تدريسها.

 

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من طرحها في المدارس هو الحصول على جيل واعي ومدرك للاعلام.

 

 

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