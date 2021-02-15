التربية للوكيل : فحوصات كورونا داخل المدارس والمطعوم للمعلمين غير متاح حالياً

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان وزارة التربية والتعليم تبذل جهودا كبيرة في تأمين اعطاء مطعوم كورونا لكافة المعلمين داخل المدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة في الوقت الذي اكدت فيه التربية ان لقاحات كورونا المتوفرة حاليا لا تكفي لجميع المعلمين والبالغ عددهم 140 الف معلم ومعلمة .

اضافة اعلان



واكد القرعان للوكيل الاخباري ان ما يطالب به المواطنون من اجراء فحص كورونا لجميع المعلمين يجري حاليا ولكن ضمن الية الاختيار العشوائي للفحوصات مؤكداً ان فرق التقصي الوبائي تزور يوميا المدارس وتقوم بعمل فحوصات كورونا بشكل عشوائي للمعلمين والطلبة .



