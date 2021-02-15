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الإثنين، 15-02-2021 02:26 م

التربية للوكيل : فحوصات كورونا داخل المدارس والمطعوم للمعلمين غير متاح حالياً

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان وزارة التربية والتعليم تبذل جهودا كبيرة في تأمين اعطاء مطعوم كورونا لكافة المعلمين داخل المدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة في الوقت الذي اكدت فيه التربية ان لقاحات كورونا المتوفرة حاليا لا تكفي لجميع المعلمين والبالغ عددهم 140 الف معلم ومعلمة .

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واكد القرعان للوكيل الاخباري ان ما يطالب به المواطنون من اجراء فحص كورونا لجميع المعلمين يجري حاليا ولكن ضمن الية الاختيار العشوائي للفحوصات مؤكداً ان فرق التقصي الوبائي تزور يوميا المدارس وتقوم بعمل فحوصات كورونا بشكل عشوائي للمعلمين والطلبة . 


 




 

 


 

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