السبت 23-01-2021
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السبت، 23-01-2021 10:07 ص

الصحة : التطعيم ضد كورونا قد يصبح موسمياً

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الوكيل الاخباري - قال الدكتور عزمي محافظة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ان التردد في اخذ مطعوم كورونا موجود في كل دول العالم ولكن في الدول العربية تزيد نسبة المترددين باخذ المطعوم .

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واضاف محافظة ان نظرية المؤامرة بدات منذ ظهور وباء كورونا واستمرت حتى الان تزامنا مع ظهور اللقاح .

 

وقال محافظة انه يجب ان نعمل على زيادة الاقبال على اخذ المطعوم بكل الاشكال مشيرا الى ان اثار المطعوم الجانبية ليست صحيحة وان انتاج المطعوم بالسرعة الكبيرة جاء من خلال تقدم علمي هائل حصل .

 

واضاف عضو لجنة الاوبئة ان مراحل فحص الامان لمطاعيم كورونا دقيقة وحساسة وتم الوصول الى ان المطعوم آمن بشكل كامل .

 

وقال محافظة انه يجب تطعيم 30 الف مواطن يوميا للوصول الى العدد الطبيعي من المطعمين في المملكة . 

 

واضاف المحافظة ان لقاح كورونا سيستمر اذا استمر وباء كورونا بالظهور وسيتم اعطاء المطعوم للفئات المستهدفة اذا اصبح الفيروس موسميا . 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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