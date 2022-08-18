التربية: معظم الطلبة حصلوا على نتائجهم والتأخير كان مؤقتاً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن غالبية طلبة الثانوية العامة التوجيهي حصلوا على نتائجهم من خلال الرابط الإلكتروني .

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وحول عطل رابط النتائج أوضح المساعفة اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أنه لحظي ومؤقت ولدى فئة قليلة من الطلبة بسبب الضغط على الرابط.



ونصح الطلبة الذين لم تظهر نتائجهم بعد الدخول إلى الرابط أكثر من مرة موكداً على ظهور النتيجة بعدها.



ويعقد وزير التربية والتعليم وجيه عويس في تمام الساعة الـ 10 صباحاً مؤتمرا صحفيا لإعلان نسب النجاح بالثانوية العامة.

