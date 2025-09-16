الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية

09:36 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل أربعة أشخاص على إحدى واجهتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.





وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.