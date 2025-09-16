الثلاثاء 2025-09-16 10:08 ص
 

الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية

القوات المسلحة الاردنية
 
الثلاثاء، 16-09-2025 09:36 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل أربعة أشخاص على إحدى واجهتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.اضافة اعلان


وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
 
 
