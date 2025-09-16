أبرز مسلسلات الدراما السورية في رمضان 2026

على قيد الحياة
مخرج: رامي حنا
بطولة: قصي خولي، كاريس بشار
مكان التصوير: لبنان
عمل درامي جديد يحمل قصة إنسانية قوية.
النويلاتي
شركة الإنتاج: غولدن لاين
كتابة: عثمان جحي
ممثلون متوقعون: باسم ياخور، سلوم حداد، ديما قندلفت
تدور الأحداث في دمشق القديمة حول مهنة "النويلاتي" وصراعات السلطة.
الحريقة
بطولة: غسان مسعود، أنس طيارة
إخراج: أحمد إبراهيم أحمد
قصة صراع عائلي في سوق الحريقة بدمشق.
عيلة الملك
نجوم: أمل عرفة، شكران مرتجى، جمال سليمان، محمد الأحمد
عمل اجتماعي سياسي يتناول فرض "الخوات" على تجار دمشق.
مولانا
شركة الصباح تنتج العمل
بطولة: تيم حسن، نور علي
كتابة: لبنى حداد
إخراج: سامر البرقاوي
حاتم الطائي
مسلسل تاريخي عن الشاعر العربي حاتم الطائي
بطولة: سلوم حداد
كتابة: عثمان جحي
تصوير داخل سوريا
الميلئية
قصة مستوحاة من حكاية "ملقى العشاق"
كتابة: رنا شميس وجودت البيك
إخراج: محمد زهير رجب
لا مكان لا زمان
دراما تجمع عدة قصص قصيرة (30 حلقة)
نجوم: غسان مسعود، سلوم حداد، صباح الجزائري، وغيرهم.
يا أنا يا هي – الجزء الثاني
كوميدي ببطولة أمل عرفة، أمل دباس، عاصم حواط
إخراج وتأليف: فادي وفائي وإيناس سعيد
إنتاج: رؤيا الأردني
