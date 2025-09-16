الوكيل الإخباري- عشاق الدراما السورية على موعد مع موسم رمضاني مميز في 2026، حيث تشهد الساحة الفنية عودة قوية لأبرز النجوم وأعمال درامية جديدة تعد بتقديم قصص مشوقة ومختلفة بين الاجتماعية، التاريخية والسياسية. وفي ظل تنافس محتدم، تتنوع المشاريع لتلبي أذواق الجمهور وتعيد الدراما السورية إلى مكانتها المعروفة على الساحة العربية. إليكم أبرز المسلسلات التي ينتظرها المشاهدون بفارغ الصبر.





اضافة اعلان

أبرز مسلسلات الدراما السورية في رمضان 2026

على قيد الحياة

مخرج: رامي حنا

بطولة: قصي خولي، كاريس بشار

مكان التصوير: لبنان

عمل درامي جديد يحمل قصة إنسانية قوية.



النويلاتي

شركة الإنتاج: غولدن لاين

كتابة: عثمان جحي

ممثلون متوقعون: باسم ياخور، سلوم حداد، ديما قندلفت

تدور الأحداث في دمشق القديمة حول مهنة "النويلاتي" وصراعات السلطة.



الحريقة

بطولة: غسان مسعود، أنس طيارة

إخراج: أحمد إبراهيم أحمد

قصة صراع عائلي في سوق الحريقة بدمشق.



عيلة الملك

نجوم: أمل عرفة، شكران مرتجى، جمال سليمان، محمد الأحمد

عمل اجتماعي سياسي يتناول فرض "الخوات" على تجار دمشق.



مولانا

شركة الصباح تنتج العمل

بطولة: تيم حسن، نور علي

كتابة: لبنى حداد

إخراج: سامر البرقاوي



حاتم الطائي

مسلسل تاريخي عن الشاعر العربي حاتم الطائي

بطولة: سلوم حداد

كتابة: عثمان جحي

تصوير داخل سوريا



الميلئية

قصة مستوحاة من حكاية "ملقى العشاق"

كتابة: رنا شميس وجودت البيك

إخراج: محمد زهير رجب



لا مكان لا زمان

دراما تجمع عدة قصص قصيرة (30 حلقة)

نجوم: غسان مسعود، سلوم حداد، صباح الجزائري، وغيرهم.



يا أنا يا هي – الجزء الثاني

كوميدي ببطولة أمل عرفة، أمل دباس، عاصم حواط

إخراج وتأليف: فادي وفائي وإيناس سعيد

إنتاج: رؤيا الأردني