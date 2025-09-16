الثلاثاء 2025-09-16 12:29 م
 

هل يكشف لسانك أسرار قلبك الصحية؟

ههه
تعبيرية
 
الثلاثاء، 16-09-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة حديثة مقدمة على منصة HFA التابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) أن الميكروبات على سطح اللسان يمكن أن تساعد في تشخيص قصور القلب المزمن.

اضافة اعلان

 

و كشفت الدراسة التي شملت 42 مريضًا و28 شخصًا صحيًا أن مظهر اللسان وتركيبة البكتيريا تختلف بين المرضى والأصحاء، حيث يظهر لسان المرضى أحمر مع طلاء أصفر مقارنة باللسان الطبيعي الأحمر الشاحب مع طلاء أبيض. أكد الباحثون أن خمس أنواع من البكتيريا كانت مميزة لمرضى قصور القلب، مما يجعل ميكروبات اللسان أداة محتملة للفحص والمتابعة طويلة الأمد، رغم الحاجة لمزيد من الدراسات لفهم العلاقة بين هذه الميكروبات ووظائف القلب.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تحصل على 5 نجوم في التعليم والحوكمة والأثر البيئي

32

طب وصحة أفضل 5 أنواع من الفاصوليا لطول العمر

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 5.3 مليار دولار الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى

ءبل

أخبار الشركات سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Black’ من ‘VDE’ لتلفزيون ‘OLED 2025’ بفضل جودة الصورة المتفوقة

أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

أخبار محلية أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

اجتماع أردني سوري أميركي سابق في عمّان بشأن سوريا

أخبار محلية اجتماع أردني سوري أميركي لبحث تثبيت وقف النار في السويداء وحل الأزمة

قفب

طب وصحة أعشاب تدعم صحة كليتيك

طفلة فلسطينية تنتظر الحصول على الطعام

فلسطين صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة



 
 





الأكثر مشاهدة