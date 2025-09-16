هل يكشف لسانك أسرار قلبك الصحية؟

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة مقدمة على منصة HFA التابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) أن الميكروبات على سطح اللسان يمكن أن تساعد في تشخيص قصور القلب المزمن.

و كشفت الدراسة التي شملت 42 مريضًا و28 شخصًا صحيًا أن مظهر اللسان وتركيبة البكتيريا تختلف بين المرضى والأصحاء، حيث يظهر لسان المرضى أحمر مع طلاء أصفر مقارنة باللسان الطبيعي الأحمر الشاحب مع طلاء أبيض. أكد الباحثون أن خمس أنواع من البكتيريا كانت مميزة لمرضى قصور القلب، مما يجعل ميكروبات اللسان أداة محتملة للفحص والمتابعة طويلة الأمد، رغم الحاجة لمزيد من الدراسات لفهم العلاقة بين هذه الميكروبات ووظائف القلب.