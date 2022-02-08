الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

توضيح حول الفيديو الذي اذهل الاردنيين

ولي العهد في منزل الشاعر حيدر محمود

وزيرة الثقافة تزور مسرح البلد

كندا تسجل 150 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الذكرى الخامسة والأربعون لاستشهاد الملكة علياء الحسين.. الأربعاء

البنك المركزي: توجه نحو اصدار عملة رقمية وليس عملة افتراضية مدعومة بالدينار الأردني

التربية : نتائج تكميلية التوجيهي مبشرة

فاجعة جديدة تهز المغرب .. وفاة طفل كان يقلد ريان وسقط في بئر عمقها 57 مترا

الصحة الأردنية تفكر باستخدام الفحص السريع

توصية بتطوير برنامج تدريبي للإعلاميين يتضمن أسس تغطية قضايا العنف الأسري

الثلاثاء، 08-02-2022 06:43 م

التربية : نتائج تكميلية التوجيهي مبشرة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "الامتحان التكميلي" مبشرة.
 
وفي حديث للتلفزيون الأردني، أشار إلى أن نتائج الامتحان التكميلي الحالي لطلبة “التوجيهي” ستكون أفضل من نتائج الدورة التكميلية السابقة.
 
وقال إن النتائج ستتاح في تمام الساعة العاشرة 10:00 من صباح يوم الخميس عبر الرابط (tawjihi.jo)، بإدخال رقم الجلوس وتاريخ الميلاد للاستعلام عن النتيجة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d

توضيح حول الفيديو الذي اذهل الاردنيين

f

ولي العهد في منزل الشاعر حيدر محمود

220227213734227232283

وزيرة الثقافة تزور مسرح البلد

16708763_977469005686570_322428352848483959_n

الذكرى الخامسة والأربعون لاستشهاد الملكة علياء الحسين.. الأربعاء

مبنى رئاسة الوزراء

الصحة الأردنية تفكر باستخدام الفحص السريع

w

توصية بتطوير برنامج تدريبي للإعلاميين يتضمن أسس تغطية قضايا العنف الأسري

أخبار متعلقة
مدرسة

التربية تسمح لطلبة المدارس الذين أصيبوا بكورونا بتقديم امتحاناتهم غدا

120223014427627411827

البلقاء التطبيقية : تأخير مواعيد الامتحانات الصباحية غدا

التربية ٣

التربية تستأنف حملة تطعيم طلبة المدارس اليوم

التربية ٣

مدارس خاصة تخالف قرار التربية و تعلن بدء التعليم عن بعد

علوم

جامعة العلوم الإسلامية العالمية تقرر تأجيل الامتحانات ليومي السبت والأحد

وزارة التربية والتعليم

ايعاز من وزارة التربية لاستخدام المدارس كمراكز ايواء