التربية : نتائج تكميلية التوجيهي مبشرة

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "الامتحان التكميلي" مبشرة.



وفي حديث للتلفزيون الأردني، أشار إلى أن نتائج الامتحان التكميلي الحالي لطلبة “التوجيهي” ستكون أفضل من نتائج الدورة التكميلية السابقة.



وقال إن النتائج ستتاح في تمام الساعة العاشرة 10:00 من صباح يوم الخميس عبر الرابط (tawjihi.jo)، بإدخال رقم الجلوس وتاريخ الميلاد للاستعلام عن النتيجة.

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