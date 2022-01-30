التربية تستأنف حملة تطعيم طلبة المدارس اليوم

الوكيل الإخباري - تستأنف وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد حملة التطعيم لطلبة المدارس في جميع محافظات المملكة للفئة المستهدفة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر بحسب الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة.

اضافة اعلان



وقال المساعفة إن أيام التطعيم الأولى (من الاحد الى الثلاثاء الماضيين) شهدت تلقي 3700 طالب وطالبة المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، والتي توقفت يومي الأربعاء والخميس جراء المنخفض الثلجي .



وبلغ عدد الطلبة المتلقين للمطاعيم نحو 18% من مجمل الطلبة وبما يقدر 176 ألف طالب وطالبة من عمر 12 فما فوق بحسب إحصائيات الحملة.



ولفت المساعفة ان هنالك الكثير من الطلبة تلقوا المطاعيم خارج إطار الحملة، مؤكدا أن العدد في تزايد خاصة بعد وصول الوزارة اشعارات من قبل الأهالي بلغت نحو 43 الف موافقة خطية بقبولهم بتلقي ابنائهم للمطاعيم، املا بان يزيد العدد في الأيام المقبلة.



يشار بأن الوزارة خصصت 42 مركزا للتطعيم في مديريات التربية والتعليم في المملكة، بالتعاون مع فرق مشتركة بين التربية ووزارة الصحة.



وأطلقت الوزارة في وقت سابق، وفي إطار استعداداتها لاستئناف التعليم الوجاهي في المدارس، حملات مكثفة للتوعية بالبروتوكول الصحي المتبع، وأهمية تلقي مطعوم كورونا للطلبة.