الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

إطلاق الدورة الثامنة لمشروع طريقي

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد

الإثنين، 16-01-2023 11:32 ص

التربية: 393 مخالفة خلال امتحانات تكميلية "التوجيهي"

M63A8869


الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة التربية والتعليم 393 مخالفة خلال جلسات امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، وفق ما أكد مدير إدارة الامتحانات في الوزارة محمد كنانة.

اضافة اعلان


وقال كنانة في تصريح لـ"المملكة" إن المخالفات تنوعت بين حيازة هاتف نقال وإدخال أوراق غش أو محاولة الغش.


وحول طبيعة العقوبات قال كنانة: "تنوعت العقوبات بين حرمان مبحث ودورة وحرمان دورتين".


تنتهي، اليوم الاثنين، امتحانات الدورة التكميلية للثانوية العامة "التوجيهي" 2022؛ حيث يتقدم في الامتحان الأخير 18477 طالبا وطالبة من الفروع كافة.


وكانت الدورة التكميلية قد بدأت بمشاركة 100 ألف طالب وطالبة تقدموا للامتحان في 1000 قاعة، موزعة على 415 مدرسة، فيما جرى تخصيص 42 قاعة احتياطية لكل مديرية تربية وتعليم لأي طارئ.


وسارت الامتحانات وفق ما خططت له الوزارة من خلال توفير البيئة الامتحانية الملائمة، وكانت أسئلة الامتحانات شاملة ومتنوعة وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة.


وكانت الوزارة قد كشفت وقوع عدد من المخالفات تمثلت في عدم التقيد بالإرشادات والتعليمات الناظمة لسير امتحاناتهم، وجاءت عقوباتها ما بين إلغاء مبحث، وإلغاء دورة امتحانية، وإلغاء دورتين امتحانيتين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image63c575fed0be2

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

wwww

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

w

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

بشر-الخصاونة

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

1120221223170957202002

اطلاق منصة حكومية جديدة

35f7d5a8-officialhm

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

أخبار متعلقة
0

47488 طالب يشاركون في "تكميلية" التوجيهي اليوم

امتحانات

44 ألف طالب يتقدمون لتكميلية التوجيهي اليوم السبت

امتحان

أكثر من 44 ألف طالب وطالبة "توجيهي" يؤدون امتحان غداً

امتحانات

33 ألف طالب يؤدون امتحان تكميلية التوجيهي لمبحث اللغة العربية اليوم

ور

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الاسلامية لتكميلية التوجيهي

M63A8882

غرفة عمليات في التربية بشأن سير الامتحان التكميلي