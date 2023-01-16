التربية: 393 مخالفة خلال امتحانات تكميلية "التوجيهي"

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة التربية والتعليم 393 مخالفة خلال جلسات امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، وفق ما أكد مدير إدارة الامتحانات في الوزارة محمد كنانة.

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وقال كنانة في تصريح لـ"المملكة" إن المخالفات تنوعت بين حيازة هاتف نقال وإدخال أوراق غش أو محاولة الغش.



وحول طبيعة العقوبات قال كنانة: "تنوعت العقوبات بين حرمان مبحث ودورة وحرمان دورتين".



تنتهي، اليوم الاثنين، امتحانات الدورة التكميلية للثانوية العامة "التوجيهي" 2022؛ حيث يتقدم في الامتحان الأخير 18477 طالبا وطالبة من الفروع كافة.



وكانت الدورة التكميلية قد بدأت بمشاركة 100 ألف طالب وطالبة تقدموا للامتحان في 1000 قاعة، موزعة على 415 مدرسة، فيما جرى تخصيص 42 قاعة احتياطية لكل مديرية تربية وتعليم لأي طارئ.



وسارت الامتحانات وفق ما خططت له الوزارة من خلال توفير البيئة الامتحانية الملائمة، وكانت أسئلة الامتحانات شاملة ومتنوعة وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة.



وكانت الوزارة قد كشفت وقوع عدد من المخالفات تمثلت في عدم التقيد بالإرشادات والتعليمات الناظمة لسير امتحاناتهم، وجاءت عقوباتها ما بين إلغاء مبحث، وإلغاء دورة امتحانية، وإلغاء دورتين امتحانيتين.

