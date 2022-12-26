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الإثنين، 26-12-2022 04:35 م

غرفة عمليات في التربية بشأن سير الامتحان التكميلي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 / الامتحان التكميلي.

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وبينت الوزارة أن غرفة العمليات ستناط بها استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.


وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفة العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:


أرضي (065662475)، (065692368)، (065699916) 
تلفاكس (5666492)
خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439)، (0791881450)، (0777713362)


 




 

 


 

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