التربية: 8703 معلمين في المحافظات تلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا

الوكيل الاخباري -

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تلقى 8703 معلمين في محافظات المملكة اليوم الاثنين، الجرعة الأولى من مطعوم كورونا، في اطار الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين التي بدأتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وخلية إدارة الأزمة؛ استعداداً للعودة الآمنة للمدارس للعام الدراسي المقبل 2022/2021.وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والادارية الدكتورة نجوى قبيلات، إن 45 مركزا للتطعيم في المحافظات بدأت منذ صباح اليوم باستقبال المعلمين المسجلين على منصة التطعيم، مبينة أن متلقي المطعوم في المحافظات يشكلون 60 بالمئة من العدد المستهدف لهذا اليوم والبالغ نحو 14 الف معلم ومعلمة.وبلغ العدد الكلي للمعلمين في المملكة الذين تلقوا الجرعة الأولى من المطعوم منذ بدء الحملة -بحسب الدكتورة قبيلات- 20083 معلما ومعلمة.