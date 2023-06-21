التربية: 8800 طالبة وطالب يشاركون في البرنامج التدريبي الوطني "بصمة"

الوكيل الإخباري - يشارك 8800 طالب وطالبة من الصف التاسع الأساسي من طلبة المدارس الحكومية والثقافة العسكرية ووكالة الغوث الدولية في برنامج التدريب الوطني الصيفي"بصمة".

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واكدت الوزارة في بيان اليوم الاربعاء، أنها ستطلق البرنامج التدريبي في النصف الأول من آب المقبل بالتعاون مع عدد من الوزارات والمنظمات والهيئات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.



وبينت أن فكرة البرنامج تأتي انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السابعة، الخاصة بتطوير العملية التعليمية بوصفها جوهر نهضة الأمم؛ وتحقيقا لغاية نبيلة تتمثل في أن نرى مدارسنا مختبرات تكتشف فيها ميول الطلبة، وتصقل مواهبهم، وتنمى قدراتهم.



ويهدف البرنامج، بحسب البيان، إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وترسيخ المواطنة الصالحة، واستثمار طاقات الطلبة بما هو مفيد للمجتمع والمدرسة، وبناء جسور الثقة بين الطلبة ومدرستهم وإبعادهم عن المؤثرات السلبية.



كما يسعى البرنامج إلى تمكين الطلبة من التعبير عن أنفسهم عبر ممارسة مختلف الأنشطة الكشفية والإرشادية والتطوعية والثقافية والفنية والرياضية والخدمة المجتمعية، وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم، إضافة إلى تمكينهم من أساليب الحوار وثقافة تقبل الآخر، واحترام وجهات النظر المختلفة.