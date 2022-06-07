التطوير الحضري تطلق عددا من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بتوزيع الأراضي

الوكيل الاخباري - أطلقت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مجموعة من الفعاليات والأنشطة، تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السادس والسبعين.



وتمثلت الفعاليات التي جرى إطلاقها برعاية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، بتوزيع قطع أراض على المواطنين المؤهلين للإستفادة من مشروع "ضاحية الأميرة إيمان 6 "بمحافظة العاصمة، والذي يقع في الجزء الجنوبي من مدينة سحاب، وهو من مشاريع البرنامج الوطني للإسكان/محور،وذلك عن طريق القرعة التي جرى بثها إلكترونيا على صفحة المؤسسة على الفيسبوك.

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