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الأحد، 08-01-2023 09:30 ص

التعامل مع 3446 حالة إسعافية خلال عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري - قال الملازم محمد الخطاطبة، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إنه تم التعامل خلال عطلة نهاية الأسبوع مع 3446 حالة إسعافية مختلفة .اضافة اعلان



وأشار الخطاطبة، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، إلى أنه تم التعامل مع 256 حادث انقاذ و 102 حادث إطفاء.


وعن أهم الحوادث التي تم التعامل معها، قال إنه تم التعامل مع حريق مخبز في منطقة جبل النصر بالعاصمة عمان، حيث تم إخماد الحريق دون وقوع أي أصابات بالارواح.


وفي محافظة الزرقاء، تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، ونتج عنه إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم الى مستشفى الأمير فيصل.


وفي جرش، تم التعامل مع حريق منزل في مخيم جرش نتج عنه 6 إصابات، وتم نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي، كما تم التعامل مع 6 إصابات بمحافظة المفرق اثر استنشاق الغاز المتسرب من المدفأة .

 




 

 


 

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