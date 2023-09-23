التعرف على جثة أردنية توفيت بفيضانات ليبيا ودفنها في درنة - تفاصيل

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



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بعد إعلان وزارة الخارجية عن فقدان الاتصال مع عائلة أردنية مؤلفة من 6 أشخاص ، اوضح الأردني ناصر حسان المقيم في ليبيا والمقرب من العائلة المفقودة ، ان المفقودين هم الأب أحمد الزبيدي (49 عامًا) ووالدته "زينب طالب " وأبنائه الأربعة: زينب (عامين)، الاء (3 أعوام)، يقين (11 عامًا)، وعبدالله (17 عامًا)واكد ناصر وهو خال الأطفال المفقودين لـ "الوكيل الإخباري" أنهم تمكنوا من التعرف على جثة الجدة زينب طالب . حيث تم دفن الجثمان في درنة بواسطة الجيش الليبي.فيما لا يزال الأب أحمد الزبيدي (49 عامًا) وأبنائه الأربعة: زينب (عامين)، الاء (3 أعوام)، يقين (11 عامًا)، وعبدالله (17 عامًا) في عداد المفقودين ولم يتم التعرف على جثثهم ومصيرها متوقعين بانه تم دفنهم بشكل جماعي من قبل الجيش الليبي .واضاف :" في بداية الحادثة، كان الجيش الليبي ينادي أقارب الضحايا للتعرف عليهم قبل دفنهم ، ولكن بعد مضي أيام ولمنع انتشار الأمراض، بدأ الجيش في إرسال صور الجثث عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لأهاليهم. وعند التحقق من هوية المتوفي، يتم الدفن بواسطة الجيش "واشار ناصر ان شقيقته شفاء حسان واثنين من ابناءها ايوب البالغ من العمر 13 عاماً وهاجر البالغة من العمر 16 عاماً ، تمكنوا من النجاة ويقيمون حاليا بمنزل قريبهم .