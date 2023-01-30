التعليم العالي: تقديم طلبات القبول الموحد لطلبة التكميلي الاسبوع القادم

الوكيل الاخباري- اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب بأن وحدة تنسيق القبول الموحد تعكف حالياً على تحديث بيانات الموقع الإلكتروني للوحدة تمهيداً لإطلاقه محدثاً بالبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ عملية القبول للدورة التكميلية 2023 . اضافة اعلان





وقال الخطيب في منشور له عبر منصة "فيسبوك" أن بعد استلام نتائج الثانوية العامة ستحدد الوحدة موعد تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية والمتوقع أن يكون منتصف الأسبوع القادم بإذن الله.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية أن نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية 2023 سيكون يوم الخميس القادم

