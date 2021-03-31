التعليم العالي توضح بخصوص وجود مستشارين في الوزارة

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء بأنه لا يوجد في الوزارة حالياً أي موظفين يعملون بوظيفة مستشار سواءً للوزارة أو لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وأضافت الوزارة بأن المستشارين والبالغ عددهم (36) مستشاراً، والذين ورد ذكرهم في حديث عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية في جلسة مجلس النواب اليوم هم موظفين معينين من خلال ديوان الخدمة المدنية ويتقاضون رواتب وفقاً لسلم الرواتب المعتمد من قبله، ويعملون في مكاتب المستشارين الثقافيين التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، وبعض الجامعات الخاصة، ووفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي لهؤلاء المستشارين والمعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية فإن دورهم كأي رئيس قسم آخر في الوزارة، وظيفتهم الأساسية تتضمن القيام بمجموعة من الوظائف التعليمية والإشراف والإرشاد التربوي والتسهيل على الطلبة، وذلك من خلال متابعة الطلبة الحاصلين على منح وقروض من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتأكد من صحة وسلامة وثائقهم ، الاستعلام عن الأوضاع الأكاديمية للطلبة، تدقيق المطالبات المالية، وتسويتها، تصديق الشهادات العلمية والوثائق والدورات التدريبية وشهادات الخبرة الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، والقيام بأي مهام أخرى يتم تكليفهم بها خدمةً للطلبة وتسهيلا عليهم.



