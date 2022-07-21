التعليم العالي يحدد تاريخ بدء الدوام الجامعي

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 21 / 7 / 2022 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس توحيد التقويم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية للعام الجامعي القادم 2022 / 2023 وفقاً لما يلي:

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• الجامعات الرسمية:



2 / 10 / 2022 (تاريخ بدء العام الجامعي 2022 / 2023)

9 / 10 / 2022 (تاريخ بدء تدريس الطلبة في الفصل الأول 2022 / 2023)



• الجامعات الخاصة:



9 / 10 / 2022 (تاريخ بدء العام الجامعي 2022 / 2023)

16 / 10 / 2022 (تاريخ بدء تدريس الطلبة في الفصل الأول 2022 / 2023)