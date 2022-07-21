الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الخميس، 21-07-2022 02:49 م

التعليم العالي يحدد تاريخ بدء الدوام الجامعي

7202217135651943971985


الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 21 / 7 / 2022 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس توحيد التقويم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية للعام الجامعي القادم  2022 / 2023  وفقاً لما يلي:

اضافة اعلان


• الجامعات الرسمية:


2 / 10 / 2022 (تاريخ بدء العام الجامعي 2022 / 2023)
9 / 10 / 2022 (تاريخ بدء تدريس الطلبة في الفصل الأول 2022 / 2023)

• الجامعات الخاصة:


9 / 10 / 2022 (تاريخ بدء العام الجامعي 2022 / 2023)
16 / 10 / 2022 (تاريخ بدء تدريس الطلبة في الفصل الأول 2022 / 2023)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

ذ

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

720221417258159386035

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

7202222181057542582400

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

720221923817323132765

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

7202221205618676327605

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

أخبار متعلقة
JUST (1)

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومؤسسة فولبرايت الأميركية

fd4d0242-whatsapp-image-2022-07-14-at-2.33.24-pm

الأردنية تُطلق نظاما خاصا لدعم المشاريع البحثية

M63A1571

بعد حادثة الطالبة ايمان.. مجلس التعليم العالي يضع مقترحات لتعزيز الامن في الجامعات

62c175066a022

تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات بعد إعلان نتائج الثانوية العامة