الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يهنئ بشهر رمضان

التعليم العالي يعلن انتهاء فترة التسجيل في هاكاثون المئوية

نحو 39 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا الاثنين

الملك يتبادل التهاني مع قادة دول شقيقة بحلول شهر رمضان المبارك

الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

تعليق الدوام بمؤسسة أموال الأيتام بفرعها بالمفرق غدا

دول تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان - أسماء

الاردنية للطيران تهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان والاحتفال بالمئوية الاولى

تونس : رمضان الثلاثاء

الملك يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط ببريطانيا

الإثنين، 12-04-2021 07:53 م

التعليم العالي يعلن انتهاء فترة التسجيل في هاكاثون المئوية

3202131151028322225665


الوكيل الاخباري - أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن انتهاء طلبات التسجيل في هاكاثون المئوية "نحو جيل أردني مبتكر"، الذي أطلقته الوزارة احتفالاً بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.
اضافة اعلان

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، إنه جرى تسجيل 390 طلب مشاركة من الشباب الأردنيين ضمن الفئة العمرية 18- 39 سنة من المبتكرين والرياديين، وأن هذه الطلبات سُجلت ضمن أربعة محاور رئيسة جرى الإعلان عنها سابقاً، وهي محور تقنيات التعليم (توظيف التكنولوجيا الرقمية في خدمة التعليم Ed-tech)، ومحور تسخير العلوم والتكنولوجيا (التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة والأمن الغذائي)، ومحور قطاع الصناعة (توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء... الخ)، وأخيراً محور تقنيات تنشيط السياحة وتعزيز التراث الوطني (توظيف التكنولوجيا الرقمية في خدمة قطاع السياحة).

واضافت أن الصندوق اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل سيعلن عن الجلسات الافتراضية للخبراء مع المتقدمين بطلبات للتسجيل في الهاكاثون، تمهيداً لتقديم الطلبات التفصيلية للمشاريع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
42021821734672037403

نحو 39 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا الاثنين

ee

الملك يتبادل التهاني مع قادة دول شقيقة بحلول شهر رمضان المبارك

eeee

الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

420213194717917715524

تعليق الدوام بمؤسسة أموال الأيتام بفرعها بالمفرق غدا

الملك

الملك يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط ببريطانيا

4202111174839455124968

%12.88 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

أخبار متعلقة
420216173657789165345

عجلون تعلن جاهزيتها للاحتفال باليوم الوطني للعلم

42021216531356603042

عطلة رسمية لـ3 أيام متتالية بانتظار الأردنيين

التمر-1300x600

تصدير 100 ألف كيلو غرام تمور إلى قطر العام الماضي

42021411313777824761

لبنان : وزير الخارجية ورؤساء حكومة سابقون يؤكدون تضامنهم مع الاردن

ynt3mKfWLhERTHjqMigg4UiFRJLc4VlmWuV2gUa8

كريشان : الأردن لم يشهد يوماً تصفية لمعارضة

320212820033326437402

القيادة العامة للقوات المسلحة تشارك بتشييع جثمان العميد الركن الشوابكة