التعليم العالي يعلن انتهاء فترة التسجيل في هاكاثون المئوية

الوكيل الاخباري -

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أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن انتهاء طلبات التسجيل في هاكاثون المئوية "نحو جيل أردني مبتكر"، الذي أطلقته الوزارة احتفالاً بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، إنه جرى تسجيل 390 طلب مشاركة من الشباب الأردنيين ضمن الفئة العمرية 18- 39 سنة من المبتكرين والرياديين، وأن هذه الطلبات سُجلت ضمن أربعة محاور رئيسة جرى الإعلان عنها سابقاً، وهي محور تقنيات التعليم (توظيف التكنولوجيا الرقمية في خدمة التعليم Ed-tech)، ومحور تسخير العلوم والتكنولوجيا (التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة والأمن الغذائي)، ومحور قطاع الصناعة (توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء... الخ)، وأخيراً محور تقنيات تنشيط السياحة وتعزيز التراث الوطني (توظيف التكنولوجيا الرقمية في خدمة قطاع السياحة).واضافت أن الصندوق اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل سيعلن عن الجلسات الافتراضية للخبراء مع المتقدمين بطلبات للتسجيل في الهاكاثون، تمهيداً لتقديم الطلبات التفصيلية للمشاريع.