السبت 03-04-2021
الوكيل الاخباري
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السبت، 03-04-2021 09:56 م

القيادة العامة للقوات المسلحة تشارك بتشييع جثمان العميد الركن الشوابكة

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الوكيل الاخباري - شاركت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، اليوم السبت، بتشييع جثمان العميد الركن ذياب عبدالله الشوابكة آمر كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية إلى مقبرة جرينة الشوابكة بعد الصلاة عليه في المسجد الكبير فيها، بحضور مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن علي الدومي.
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وقدم مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة واجب العزاء إلى ذوي المرحوم، كما وضع إكليلاً من الزهور على ضريح الفقيد، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الفقيد، لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 




 

 


 

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