عجلون تعلن جاهزيتها للاحتفال باليوم الوطني للعلم

الوكيل الاخباري -

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أكد محافظ عجلون سلمان النجادا رئيس اللجنة العليا لاحتفالات المحافظة بمئوية الدولة الأردنية على جاهزية المحافظة للاحتفال باليوم الوطني للعلم واظهار معالم والفرح والسرور بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بما يتناسب مع الاوضاع الحالية نتيجة جائحة كورونا .واضاف خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة لمناقشة ترتيبات الاحتفال يوم السادس عشر من الشهر الجاري باليوم الوطني للعلم (علمنا عال ) أن هذه المناسبة مهمة ويجب ابرازها بالشكل الذي يليق بها كجزء اصيل من احتفالات المملكة بالمئوية.