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الإثنين، 15-05-2023 02:29 م

التنمية ترعى أعمال مؤتمر الاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة

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الوكيل الإخباري- بدأت في عمان اليوم الاثنين " اعمال مؤتمر الاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من اجل عالم اكثر مساواة بين الجنسين في المنطقة العربية " الذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية .اضافة اعلان


وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى خلال رعايتها افتتاح اعمال المؤتمر اهمية  توجيه جلالة الملك بضرورة ان يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا اساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والاداري، مشيرة في هذا الإطار الى  اهتمام  جلالة الملكة رانيا العبدالله بضرورة الاستثمار في التعليم في مراحل الطفولة المبكرة.

وقالت بني مصطفى ان  الفقرة 5 من المادة السادسة في الدستور الأردني تنص على "يحمي القانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.

وبينت الوزيرة ان الأردن اصدر قانون حقوق الطفل لسنة 2022 وهو مبني على أساس المصلحة الفضلى للأطفال والطفلات والذي يتناول أهمية تقديم الخدمات على المستوى التعليمي والصحي والاجتماعي المرتبط بإعادة الإدماج وأيضاً تضمن القانون حقوق خاصة للأطفال ذوي الإعاقة.

واوضحت ان الأردن اطلق  استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث وتضمنت عددا من المبادرات الاستراتيجية ومن أهمها مبادرة انشاء الحضانات لدورها الهام في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.

وبينت ان الاردن اصدر  (تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021) والتي تسمح لصاحب العمل التعاقد مع حضانة أو أكثر في منطقة جغرافية معينة ويختار العامل الحضانة المناسبة له، أو أن يقوم صاحب العمل بتعويض العامل بمبلغ مالي شهرياً ليتعاقد مع الحضانة المناسبة له.

 




 

 


 

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