علّوش يؤكد أهمّيّة الاستثمار في قطاع الأجهزة الخلويّة وإكسسواراتها

الوكيل الاخباري - أكّد رئيس جمعيّة الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلويّة، أحمد علّوش، أهمّيّة الاستثمار في قطاع الأجهزة الخلويّة وإكسسواراتها كتكريم لجهود العمّال ودعم للنموّ الاقتصاديّ في المملكة.



وأوضح علوش بتصريح اليوم الأحد، أن قطاع الأجهزة الخلويّة وإكسسواراتها يشهد نموّاً مستمرّاً رغم التحدّيات الّتي تواجهه بفضل الجهود المبذولة من قبل العمّال الّذين يعملون في هذا القطاع، حيث يتجاوز عددهم 2500 موظّف منتشرين في محافظات المملكة.



وأشار إلى أنّ الاستثمار في هذا القطاع يتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص الواعدة والتكنولوجيا المتطوّرة، ممّا يعزّز مكانة المملكة كوجهة رائدة للاستثمار في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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