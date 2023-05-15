العقبة: دعوة لإنشاء صندوق خاص بالبلديات لتطوير المشاريع الاستثمارية

الوكيل الإخباري- أوصى مؤتمر الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، الذي عقد بالعقبة، بضرورة تطوير نظام وأسس واضحة خاصة للاستثمار في البلديات ومشاركتها مع رؤساء البلديات لتوفير التغذية الراجعة قبل اعتمادها.

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وبحسب بيان اليوم الاثنين، أوصى المؤتمر الذي نظمه برنامج (USAID) لدعم البلديات والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) الممولين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وبنك تنمية المدن والقرى، بضرورة تطوير أدلّة إجرائية لتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قِبل البلديات في اتخاذ القرارات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.



ودعا المؤتمر الذي عُقد برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إلى إنشاء صندوق خاص بالبلديات لتطوير المشاريع الاستثمارية البلدية، والبحث في آليات الوصول إلى التمويل عبر الصكوك الإسلامية.



وتضمّنت توصيات المؤتمر الذي شارك فيه رؤساء بلديات وممثلون عن 39 بلدية، ومسؤولون ومُتخصصون من الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى، أهمية توفير خبراء فنيين (في المجالات الاقتصادية والقانونية والمالية) من أجل التعاون مع البلديات على إعداد دراسات الجدوى والخِطط الاستثمارية والتسويقية وتأسيس (بيت الخِبرة) لدعم الوزارة والبلديات في مواضيع الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين كفاءة إدارة النفايات الصلبة وتطبيق إعادة التدوير مع الفرز من المصدر، وإيجاد نماذج أعمال ناجحة في هذا المجال.



وناقش المؤتمر، أنواع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع البلديات، والحلول الابتكارية لتمويل الاستثمارات والشراكات البلدية، وأمثلة لمشاريع استثمارية قائمة بين البلديات والقطاع الخاص، والفرص الاستثمارية بين البلديات والقطاع الخاص.