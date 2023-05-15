الإثنين 15-05-2023
الوكيل الاخباري

المجلس الأعلى للانتخابات التركية يحدد موعد الجولة الثانية

الجامعة الأردنية تقرر تعديل دوام الموظفين اعتبارا من الثلاثاء

الفيدرالي الأميركي يلوح برفع الفائدة من جديد

الخصاونة: نبذل كل جهدنا لتوفير فرص العمل وحل الفقر والبطالة

انتخابات تركيا تخرج سجينا من الزنزانة إلى البرلمان

انخفاض وتراجع حركة بيع العقار والشقق في الأردن

مكتب رئيس الوزراء البريطاني: لا نعتزم إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

إطلاق مشروع لتعزيز الأمن الغذائي وسبل عيش المجتمعات الريفية الهشة في الأردن

الأشغال الشاقة 20 عاما لمتهم قتل آخر دهسا بمركبته مرتين

انخفاض الاسترليني أمام الدولار

الإثنين، 15-05-2023 02:03 م

العقبة: دعوة لإنشاء صندوق خاص بالبلديات لتطوير المشاريع الاستثمارية

1378805858


الوكيل الإخباري- أوصى مؤتمر الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، الذي عقد بالعقبة، بضرورة تطوير نظام وأسس واضحة خاصة للاستثمار في البلديات ومشاركتها مع رؤساء البلديات لتوفير التغذية الراجعة قبل اعتمادها.

اضافة اعلان


وبحسب بيان اليوم الاثنين، أوصى المؤتمر الذي نظمه برنامج (USAID) لدعم البلديات والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) الممولين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وبنك تنمية المدن والقرى، بضرورة تطوير أدلّة إجرائية لتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قِبل البلديات في اتخاذ القرارات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.


ودعا المؤتمر الذي عُقد برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إلى إنشاء صندوق خاص بالبلديات لتطوير المشاريع الاستثمارية البلدية، والبحث في آليات الوصول إلى التمويل عبر الصكوك الإسلامية.


وتضمّنت توصيات المؤتمر الذي شارك فيه رؤساء بلديات وممثلون عن 39 بلدية، ومسؤولون ومُتخصصون من الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى، أهمية توفير خبراء فنيين (في المجالات الاقتصادية والقانونية والمالية) من أجل التعاون مع البلديات على إعداد دراسات الجدوى والخِطط الاستثمارية والتسويقية وتأسيس (بيت الخِبرة) لدعم الوزارة والبلديات في مواضيع الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين كفاءة إدارة النفايات الصلبة وتطبيق إعادة التدوير مع الفرز من المصدر، وإيجاد نماذج أعمال ناجحة في هذا المجال.


وناقش المؤتمر، أنواع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع البلديات، والحلول الابتكارية لتمويل الاستثمارات والشراكات البلدية، وأمثلة لمشاريع استثمارية قائمة بين البلديات والقطاع الخاص، والفرص الاستثمارية بين البلديات والقطاع الخاص.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
59301441_547047842492482_710612462361116672_n

افتتاح مهرجان الجميد والسمن بنسخته السابعة في عمان حزيران المقبل

63819762641410853736

الائتمان العسكري يوقع اتفاقية لتوفير تسهيلات مالية للعاملين والمتقاعدين العسكريين

488537

إغلاق مخبزين ومطعم في إربد لمخالفتها الشروط الصحية

9d81c1f3-whatsapp-image-2022-10-31-at-3.25.29-pm

الجامعة الأردنية تقرر تعديل دوام الموظفين اعتبارا من الثلاثاء

347267994_542408914725890_4797243838894397279_n

الخصاونة: نبذل كل جهدنا لتوفير فرص العمل وحل الفقر والبطالة

94891_1_1362548619

انخفاض وتراجع حركة بيع العقار والشقق في الأردن

أخبار متعلقة
2552

المصفاة تشتري حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة بالعقبة والمطارات - وثائق

644770cfd7b3d

"رقم قياسي" لزوار العقبة في عيد الفطر مقارنة بالمواسم السابقة بواقع 120 ألف زائر

4202321193230879532384

وفاة مواطن غرقاً في العقبة

WhatsApp Image 2023-04-24 at 3.18.55 PM

توقع استكمال مشروع تأهيل الطريق الصحراوي خلال الربع الثالث من 2023

4202314115618213963064

اختتام فعاليات رمضانيات 2023 بمدينة العقبة

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق مركبة بالعقبة